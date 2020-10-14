Ереван отказался от переговоров по Карабаху из-за неприемлемых требований Баку - премьер Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его правительство после прихода к власти в 2018 году отказалось от решения карабахского конфликта и сдачи территорий без определения статуса Нагорного Карабаха.

"В переговорном процессе Азербайджан дошел то пункта, когда перед армянским народом поставил требование отказаться от собственных прав, вернуть пять из семи районов, представить конкретные сроки сдачи остальных двух районов, любой статус Нагорного Карабаха должен быть определен в составе Азербайджана. Кроме того, уточнение статуса не должно было увязываться с процессом сдачи территорий. Территории должны были быть сданы в обмен на мир. Наше правительство, которое получило эту базу переговоров к качестве финального документа от прежних властей, отказалось от такого обсуждения, поскольку это было неприемлемо", - сказал Пашинян в обращении к нации.