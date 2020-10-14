В Азербайджане за сутки выявлено 369 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 369 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 42 тыс. 750, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

В последний раз более 300 случаев заражения за сутки было зафиксировано 31 июля (318).

13 октября сообщалось о 277 случаях заражения, 12 октября 122 случая заражения, 11 октября - 233 случая, 10 октября - 230.

По данным ведомства, за сутки скончались еще 4 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 616.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 39 тыс. 570 человек (+102 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 2 тыс. 564 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,734 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 193 тыс. 870 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков