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Карабахский конфликт 14.10.2020 15:08

Байрамов рассказал Лаврову о причинах уничтожения «легитимных военных целей» на территории Армении

Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в среду провели телефонный разговор, в котором обсудили нынешнюю ситуацию в Карабахе и вокруг него, сообщает пресс-служба МИД.

«В ходе беседы Байрамов отметил, что Армения с целью нанести удар по мирному населению Гянджи, Мингячевира и других городов 14 октября в районе 01:00 на территории оккупированного Кельбеджарского района привела ракетные системы в боевую готовность. ВС Азербайджана приняли превентивные меры и уничтожили эти ракетные системы как «легитимную военную цель» на азербайджано-армянской границе в рамках права на самооборону и защиту своего гражданского населения, тем самым предотвратив человеческую трагедию и спася множество мирных жителей Азербайджана», - подчеркивается в сообщении.

Байрамов добавил, что ответственность за обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Лавров, в свою очередь, выразил серьезную озабоченность гибелью мирных жителей.

Он подчеркнул важность соблюдения гуманитарного прекращения огня, согласованного в ходе встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в Москве.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАЙРАМОВ, ЛАВРОВ, РАЗГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]