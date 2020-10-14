Байрамов рассказал Лаврову о причинах уничтожения «легитимных военных целей» на территории Армении

Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в среду провели телефонный разговор, в котором обсудили нынешнюю ситуацию в Карабахе и вокруг него, сообщает пресс-служба МИД.

«В ходе беседы Байрамов отметил, что Армения с целью нанести удар по мирному населению Гянджи, Мингячевира и других городов 14 октября в районе 01:00 на территории оккупированного Кельбеджарского района привела ракетные системы в боевую готовность. ВС Азербайджана приняли превентивные меры и уничтожили эти ракетные системы как «легитимную военную цель» на азербайджано-армянской границе в рамках права на самооборону и защиту своего гражданского населения, тем самым предотвратив человеческую трагедию и спася множество мирных жителей Азербайджана», - подчеркивается в сообщении.

Байрамов добавил, что ответственность за обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Лавров, в свою очередь, выразил серьезную озабоченность гибелью мирных жителей.

Он подчеркнул важность соблюдения гуманитарного прекращения огня, согласованного в ходе встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в Москве.

Х.Насирзаде