Зеленский просит украинцев 25 октября ответить на вопрос о пожизненном заключении за коррупцию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам в качестве первого вопроса на всенародный опрос, который планируется провести в день местных выборов 25 октября, высказаться о том, нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.
"Итак, вопрос номер один: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?", - сказал он в видеообращении на своей странице в Фейсбук в среду.
Как сообщалось, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: "Об этом позже".
Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана и опровергает информации об оказании военной помощи Армении
Минобороны Азербайджана опровергает факт ранения 14 летнего армянского подростка с помощью беспилотника
Азербайджан готов продолжить мирные переговоры с Арменией по Карабаху – Гаджиев
Нефтяные цены перешли к уверенному росту, Brent - $43,18 за баррель
Население Азербайджана в январе-сентябре сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,6%
ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн» завершила 2019г с прибылью в размере свыше 2 млн манатов
В мире число заболевших коронавирусом к зиме будет нарастать - глава Института Роберта Коха
В Азербайджане за сутки выявлено 369 новых случаев COVID-19
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $417,8
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
AccessBank дал старт проекту по повышению грамотности гражданской обороны в прифронтовых филиалах
Полковник Вагиф Даргяхлы: «Сбитый» Арменией азербайджанский БПЛА оказался «кукурузником»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по обновлению корпоративного сайта банка
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике