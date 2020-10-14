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СНГ 14.10.2020 19:04

Зеленский просит украинцев 25 октября ответить на вопрос о пожизненном заключении за коррупцию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам в качестве первого вопроса на всенародный опрос, который планируется провести в день местных выборов 25 октября, высказаться о том, нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.

"Итак, вопрос номер один: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?", - сказал он в видеообращении на своей странице в Фейсбук в среду.

Как сообщалось, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: "Об этом позже".

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ВОПРОС, КОРРУПЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]