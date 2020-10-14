Нефтяные цены снижаются на опасениях по поводу спроса, Brent - $42,32 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают опускаться на фоне тревог по поводу спроса из-за роста числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:08 в среду составляет $42,32 за баррель, что на $0,13 (0,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,17 (0,42%) - до $40,03 за баррель.
Рост числа заражений коронавирусом сейчас отчетливо наблюдается во многих крупных экономиках, говорят эксперты AxiCorp.
"Вопрос заключается в том, как контролировать его распространение и отразятся ли более масштабные ограничения на экономической активности и мобильности", - сказал главный рыночный стратег Axi Стивен Иннес, которого цитирует Dow Jones.
Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) подтвердило свой прогноз нефтяного спроса на текущий год, несмотря на вторую волну коронавируса. Агентство ожидает, что спрос по итогам 2020 года составит 91,7 млн б/с, что на 8,4 млн б/с меньше, чем в 2019 году. МЭА прогнозирует, что в 2021 году спрос вырастет на 5,5 млн б/с - до 97,2 млн б/с.
МЭА отмечает, что сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в сентябре исполнялась на 103%. При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 106%, страны не-ОПЕК - на 99%.
Мировые поставки нефти упали до 91,1 млн б/с в сентябре после сокращения добычи в ОАЭ и сокращения добычи в Северном море и Бразилии. Снижение более чем компенсировало восстановление добычи в США после прекращения ураганов в августе, в результате чего мировая добыча в сентябре снизилась на 0,6 млн б/с по сравнению с августом и на 8,7 млн б/с год к году.
ОПЕК, в свою очередь, в октябрьском отчете прогнозирует, что мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,5 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, что практически совпадает с оценкой, сделанной месяцем ранее.
Эксперты организации повысили на 70 тыс. б/с и 60 тыс. б/с оценку потребления нефти в 2019 и 2020 годах соответственно, поэтому спрос на нефть в текущем году, как ожидается, составит 90,29 млн б/с.
Оценка спроса на нефть на 2021 году была ухудшена на 80 тыс. б/с: ОПЕК ожидает его увеличения на 6,5 млн б/с, до 96,8 млн б/с.
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