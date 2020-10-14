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ТЭК 14.10.2020 15:39

Потребители в Азербайджане в январе-сентябре приобрели автобензина и дизтоплива на 1,5 млрд манатов

Потребители топлива в Азербайджане в январе-сентябре 2020 года приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на общую сумму 1 млрд 502,2 млн манатов ($883,6 млн по текущему курсу - ИФ), сообщили агентству «Интерфакс–Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в январе-сентябре 2020 года доходы от продаж автомобильного бензина и дизтоплива составили 5,3% или на сумму 1 млрд 502,2 млн манатов», - сообщили Госкомстате.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от продаж бензина и дизтоплива потребителям сократились на 0,9%.

В 2019 году в структуре розничного товарооборота на доходы от продаж автомобильного топлива составили 5,9% или 2 млрд 310,5 млн манатов, что на 2,7% выше показателя 2018 года.

В настоящее время розничная цена бензина «Premium Euro-95» на внутреннем рынке Азербайджана составляет 1,2 манат за 1 литр, «Super Euro-98» - 1,4 манат/литр, бензин марки АИ 92 - 0,9 манат за литр, дизельного топлива - 0,6 манат за литр.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТОПЛИВО, РОЗНИЦА, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]