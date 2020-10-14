Пекин назвал обвинения во вмешательстве в политику США проявлением менталитета холодной войны

Пекин назвал позвучавшие в Вашингтоне обвинения во вмешательстве Пекина в политику США через лоббистов и аналитические центры проявлением менталитета холодной войны.

"Китайско-американские аналитические центры, также как и культурный обмен двух стран, открыто и прозрачно действуют в соответствии с законами. США нужно перестать мыслить стереотипами холодной войны и отбросить идеологические предубеждения ", - заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.

Он добавил, что действия США идут вразрез со "свободой и открытостью", которые США считают своими ценностями, и говорят о слабости и неуверенности в себе некоторых американских политиков.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Китай в попытках повлиять на внешнюю политику Штатов "через лоббистов, внештатных специалистов и аналитические центры". При этом госсекретарь потребовал от научно-исследовательских организаций, изучающих внешнюю политику, и в то же время желающих иметь дело с госдепартаментом, раскрывать зарубежные источники финансирования, в том числе связанные с иностранными государственными структурами.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отверг заявления госсекретаря США Майка Помпео о попытках России вмешаться во внешнюю политику США и заявил, что они "могут быть элементом предвыборной риторики команды действующего президента Трампа".