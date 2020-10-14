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Дальнее зарубежье 14.10.2020 19:31

Пекин назвал обвинения во вмешательстве в политику США проявлением менталитета холодной войны

Пекин назвал позвучавшие в Вашингтоне обвинения во вмешательстве Пекина в политику США через лоббистов и аналитические центры проявлением менталитета холодной войны.

"Китайско-американские аналитические центры, также как и культурный обмен двух стран, открыто и прозрачно действуют в соответствии с законами. США нужно перестать мыслить стереотипами холодной войны и отбросить идеологические предубеждения ", - заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.

Он добавил, что действия США идут вразрез со "свободой и открытостью", которые США считают своими ценностями, и говорят о слабости и неуверенности в себе некоторых американских политиков.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Китай в попытках повлиять на внешнюю политику Штатов "через лоббистов, внештатных специалистов и аналитические центры". При этом госсекретарь потребовал от научно-исследовательских организаций, изучающих внешнюю политику, и в то же время желающих иметь дело с госдепартаментом, раскрывать зарубежные источники финансирования, в том числе связанные с иностранными государственными структурами.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отверг заявления госсекретаря США Майка Помпео о попытках России вмешаться во внешнюю политику США и заявил, что они "могут быть элементом предвыборной риторики команды действующего президента Трампа".

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Тэги: КИТАЙ, США, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]