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ТЭК 14.10.2020 21:12

Странам BRICS необходимо координировать позиции в энергосотрудничестве - Новак

Влияние стран BRICS на международной арене возрастает ввиду растущей экономической мощи государств-участников, и им необходимо координировать свои позиции в энергосотрудничестве, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече министров энергетики стран BRICS.

"Сегодня страны BRICS - это почти четверть общемирового валового внутреннего продукта, больше трети мирового потребления и производства и энергии. В этой связи очень важно координировать позиции наших стран там, где у нас есть общие интересы, и выступать с единых позиций на международных площадках, занимающихся вопросами международного энергетического сотрудничества", - подчеркнул он.

"Мы уже начали реализовывать эту идею на практике. Нашими странами запущены неформальные консультации на полях "Группы 20" и на полях Мирового энергетического совета. Начиная нашу работу в этом году мы совместно определили три ключевых направления энергодиалога. Это поддержка развития национальных энергетических систем стран BRICS, технологическое взаимодействие и содействие улучшению условий инвестиций в энергетику, содействие стабильности энергетических рынков и повышение роли BRICS в глобальном энергетическом диалоге", - напомнил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, BRICS, ЭНЕРГОСОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]