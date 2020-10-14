Странам BRICS необходимо координировать позиции в энергосотрудничестве - Новак

Влияние стран BRICS на международной арене возрастает ввиду растущей экономической мощи государств-участников, и им необходимо координировать свои позиции в энергосотрудничестве, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече министров энергетики стран BRICS.
"Сегодня страны BRICS - это почти четверть общемирового валового внутреннего продукта, больше трети мирового потребления и производства и энергии. В этой связи очень важно координировать позиции наших стран там, где у нас есть общие интересы, и выступать с единых позиций на международных площадках, занимающихся вопросами международного энергетического сотрудничества", - подчеркнул он.
"Мы уже начали реализовывать эту идею на практике. Нашими странами запущены неформальные консультации на полях "Группы 20" и на полях Мирового энергетического совета. Начиная нашу работу в этом году мы совместно определили три ключевых направления энергодиалога. Это поддержка развития национальных энергетических систем стран BRICS, технологическое взаимодействие и содействие улучшению условий инвестиций в энергетику, содействие стабильности энергетических рынков и повышение роли BRICS в глобальном энергетическом диалоге", - напомнил министр.
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