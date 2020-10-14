В Армении объявлены школьные каникулы из-за коронавируса и войны в Карабахе

Министерство образования Армении объявило двухнедельные школьные каникулы из-за рекордного роста случаев заболевания коронавирусом в республике.

"Принимая во внимание уведомление министра здравоохранения о необходимости прекращения учебного процесса с учетом рекордного количества случаев заболеваемости коронавирусом (+1058 случаев за сутки или 36,8%), а также с учетом необходимости направить все усилия системы здравоохранения на фронт (в зоне карабахского конфликта - ИФ), принято решение объявить двухнедельные школьные каникулы с 15 октября до 29 октября", - сообщил на своей странице в фейсбуке министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

Он отметил, что изначально двухнедельные школьные каникулы планировалось объявить со 2 ноября.

"Решение о форме возобновлении учебного процесса будет принято спустя две недели", - отметил глава Минобразования.