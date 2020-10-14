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Регион 14.10.2020 16:34

В Иране в третий раз за неделю побит рекорд по количеству жертв за сутки от COVID-19

В Иране за минувшие сутки зафиксировано 279 летальных случаев среди заболевших коронавирусом, сообщает агентство "Мехр".

Отмечается, что это третий рекордный показатель за эту неделю. Общее число скончавшихся от последствий заражения инфекцией в стране достигло 29,3 тыс. человек.

За последние 24 часа в Иране выявили 4,8 тыс. новых случаев COVID-19.

Согласно данным Worldometers, в Иране проведено в общей сложности 4,3 млн тестов на коронавирус. COVID-19 подтвердился у 513 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]