В Иране в третий раз за неделю побит рекорд по количеству жертв за сутки от COVID-19

В Иране за минувшие сутки зафиксировано 279 летальных случаев среди заболевших коронавирусом, сообщает агентство "Мехр".

Отмечается, что это третий рекордный показатель за эту неделю. Общее число скончавшихся от последствий заражения инфекцией в стране достигло 29,3 тыс. человек.

За последние 24 часа в Иране выявили 4,8 тыс. новых случаев COVID-19.

Согласно данным Worldometers, в Иране проведено в общей сложности 4,3 млн тестов на коронавирус. COVID-19 подтвердился у 513 тыс. человек.