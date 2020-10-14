Действующий президент Таджикистана на выборах главы государства набрал 90,92% голосов - окончательный итог

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон в пятый раз избран главой государства, на выборах 11 октября он набрал 90,92% голосов избирателей при явке 85,44%, сообщает Центральная комиссия по выборам и референдумам (ЦКВР) республики.
В минувший понедельник сообщалось, что Рахмон набрал 90,92% голосов избирателей при явке 85,39%.
В среду председатель ЦКВР Бахтиер Худоёрзода подписал Постановление об утверждении окончательных результатов, прошедших 11 октября выборов президента Таджикистана, сообщили в секретариате комиссии.
По итогам выборов Рахмон считается избранным президентом Республики Таджикистан.
В выборах президента Таджикистана участвовали лидеры нескольких партий республики, ни одному из них не добиться заметного успеха.
Ранее сообщалось, что из соперников Рахмона на выборах наибольшее число голосов набрал председатель Аграрной партии Таджикистана Рустам Латифзода, за него проголосовало 127 тыс. 746, или 3,03% избирателей. Председатель Партии экономических реформ Рустам Рахматзода заручился поддержкой 90 тыс. 587, или 2,15% избирателей. Лидера Социалистической партии Абдухалим Гаффорзода поддержали 62 тыс. 835, или 1,49% граждан, председатель Коммунистической партией Таджикистана Миродж Абдуллоев набрал голоса 49 тыс. 212, или 1,17% голосов избирателей, сообщил глава ЦКВР в минувший понедельник.
Выборы 11 октября стали шестыми выборами главы государства после провозглашения независимости Таджикистана.
На первых президентских выборах в республике в 1991 году победил бывший первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана Рахмон Набиев. В сентябре 1992 года на фоне гражданской войны в стране он подал в отставку под давлением исламско-демократической оппозиции, после чего в ноябре парламент упразднил пост президента.
Набиев скончался в ночь на 11 апреля 1993 года. По данным, полученным тогда "Интерфаксом", охрана нашла его утром мертвым в собственной постели. В обнародованном на следующий день медицинском заключении говорилось, что "причиной смерти явилась острая коронарная недостаточность с развитием инфаркта миокарда".
Рахмон фактически возглавил Таджикистан в ноябре 1992 года, когда был избран председателем Верховного Совета республики.
6 ноября 1994 года в Таджикистане прошел референдум о восстановлении президентского правления и принятии новой Конституции, которая заменила действовавшую до этого времени Конституцию Таджикской ССР 1978 года. Одновременно в стране прошли вторые президентские выборы, на которых Рахмон был избран президентом Таджикистана. После этого он переизбирался на посту президента Таджикистана в 1999, 2006 и 2013 году. Начиная с 1999 года Рахмон избирается на пост президента на семилетний срок.
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