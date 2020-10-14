Бойцов из Сирии нет на Южном Кавказе - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что сирийцы не участвуют в боестолкновениях в Нагорном Карабахе, сообщает агентство "Анадолу".

"Что же касается сирийских бойцов, у них есть немало забот и на своих землях. Им незачем направляться на Южный Кавказ", - цитирует агентство слова президента Турции.