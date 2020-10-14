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Карабахский конфликт 14.10.2020 16:39

Бойцов из Сирии нет на Южном Кавказе - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что сирийцы не участвуют в боестолкновениях в Нагорном Карабахе, сообщает агентство "Анадолу".

"Что же касается сирийских бойцов, у них есть немало забот и на своих землях. Им незачем направляться на Южный Кавказ", - цитирует агентство слова президента Турции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, КАРАБАХ, СИРИЙЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]