Ведущие институты экономики ФРГ ухудшили прогнозы ВВП страны

Пять ведущих исследовательских института Германии ухудшили свои прогнозы динамики ВВП страны на фоне усиливающихся опасений по поводу роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Как следует из обнародованного в среду доклада, в 2020 году ожидается падение ВВП Германии на 5,4%, тогда как апрельский прогноз предусматривал сокращение на 4,2%. В 2021 году ожидается рост на 4,7% вместо прогнозировавшихся ранее 5,8%.
Эксперты отмечают, что, хотя перспективы развития экономики выглядят несколько лучше, чем прогнозирует правительство, опасения вокруг ситуации с коронавирусом могут препятствовать процессу восстановления.
Администрация канцлера Германии Ангелы Меркель в начале сентября пересмотрела свои экономические прогнозы. Согласно последним оценкам правительства, экономика страны сократится на 5,8% в текущем году, а не 6,3%, как ожидалось в апреле. В то же время прогноз роста ВВП на следующий год был ухудшен с 5,2% до 4,4%.
Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в октябре упал до 56,1 пункта - минимальной отметки за последние пять месяцев - по сравнению с 77,4 пункта в сентябре. Показатель оказался ниже самых пессимистичных оценок аналитиков, опрошенных Bloomberg. Объем промышленного производства в Германии в августе неожиданно снизился.
Дальнейшее развитие ситуации с COVID-19 и неопределенность относительно платежеспособности компаний в Германии и за рубежом представляют собой основные риски для прогноза, говорится в заявлении институтов.
Прогноз германских экономических институтов обновляется дважды в год на основе оценок Мюнхенского института экономических исследований (IFO), Института мировой экономики в Киле (IfW), Рейнско-Вестфальского института экономических исследований в Эссене (RWI), Института экономических исследований в Галле (IWH) и Немецкого института экономических исследований в Берлине (DIW).
Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана и опровергает информации об оказании военной помощи Армении
Минобороны Азербайджана опровергает факт ранения 14 летнего армянского подростка с помощью беспилотника
Азербайджан готов продолжить мирные переговоры с Арменией по Карабаху – Гаджиев
Нефтяные цены перешли к уверенному росту, Brent - $43,18 за баррель
Население Азербайджана в январе-сентябре сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,6%
ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн» завершила 2019г с прибылью в размере свыше 2 млн манатов
В мире число заболевших коронавирусом к зиме будет нарастать - глава Института Роберта Коха
В Азербайджане за сутки выявлено 369 новых случаев COVID-19
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $417,8
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
AccessBank дал старт проекту по повышению грамотности гражданской обороны в прифронтовых филиалах
Полковник Вагиф Даргяхлы: «Сбитый» Арменией азербайджанский БПЛА оказался «кукурузником»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по обновлению корпоративного сайта банка
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике