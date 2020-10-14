Ведущие институты экономики ФРГ ухудшили прогнозы ВВП страны

Пять ведущих исследовательских института Германии ухудшили свои прогнозы динамики ВВП страны на фоне усиливающихся опасений по поводу роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как следует из обнародованного в среду доклада, в 2020 году ожидается падение ВВП Германии на 5,4%, тогда как апрельский прогноз предусматривал сокращение на 4,2%. В 2021 году ожидается рост на 4,7% вместо прогнозировавшихся ранее 5,8%.

Эксперты отмечают, что, хотя перспективы развития экономики выглядят несколько лучше, чем прогнозирует правительство, опасения вокруг ситуации с коронавирусом могут препятствовать процессу восстановления.

Администрация канцлера Германии Ангелы Меркель в начале сентября пересмотрела свои экономические прогнозы. Согласно последним оценкам правительства, экономика страны сократится на 5,8% в текущем году, а не 6,3%, как ожидалось в апреле. В то же время прогноз роста ВВП на следующий год был ухудшен с 5,2% до 4,4%.

Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в октябре упал до 56,1 пункта - минимальной отметки за последние пять месяцев - по сравнению с 77,4 пункта в сентябре. Показатель оказался ниже самых пессимистичных оценок аналитиков, опрошенных Bloomberg. Объем промышленного производства в Германии в августе неожиданно снизился.

Дальнейшее развитие ситуации с COVID-19 и неопределенность относительно платежеспособности компаний в Германии и за рубежом представляют собой основные риски для прогноза, говорится в заявлении институтов.

Прогноз германских экономических институтов обновляется дважды в год на основе оценок Мюнхенского института экономических исследований (IFO), Института мировой экономики в Киле (IfW), Рейнско-Вестфальского института экономических исследований в Эссене (RWI), Института экономических исследований в Галле (IWH) и Немецкого института экономических исследований в Берлине (DIW).