В Каталонии на две недели закрывают бары и рестораны для борьбы с коронавирусом

Власти Каталонии в среду приняли решение ужесточить ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса, сообщают испанские СМИ.

Начиная с четверга в регионе будут закрыты бары и рестораны на 15 дней.

Кроме того, ограничения будут действовать на работу торговых центров и спортивных залов, которые обязаны сократить количество работающего персонала и посетителей.

В университетах Каталонии временно прекращены очные занятия, а также спортивные мероприятия.

За минувшие сутки в Каталонии выявили 1,2 тыс. новых случаев коронавируса, 111 человек госпитализированы, 14 человек скончались.

В Испании за время пандемии зарегистрировано около 925 тыс. случаев заболевания COVID-19, в стране при этом проведено более 14,5 млн тестов на коронавирус.