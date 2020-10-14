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Дальнее зарубежье 14.10.2020 20:10

В Каталонии на две недели закрывают бары и рестораны для борьбы с коронавирусом

Власти Каталонии в среду приняли решение ужесточить ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса, сообщают испанские СМИ.

Начиная с четверга в регионе будут закрыты бары и рестораны на 15 дней.

Кроме того, ограничения будут действовать на работу торговых центров и спортивных залов, которые обязаны сократить количество работающего персонала и посетителей.

В университетах Каталонии временно прекращены очные занятия, а также спортивные мероприятия.

За минувшие сутки в Каталонии выявили 1,2 тыс. новых случаев коронавируса, 111 человек госпитализированы, 14 человек скончались.

В Испании за время пандемии зарегистрировано около 925 тыс. случаев заболевания COVID-19, в стране при этом проведено более 14,5 млн тестов на коронавирус.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]