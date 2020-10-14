В Каталонии на две недели закрывают бары и рестораны для борьбы с коронавирусом

Власти Каталонии в среду приняли решение ужесточить ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса, сообщают испанские СМИ.
Начиная с четверга в регионе будут закрыты бары и рестораны на 15 дней.
Кроме того, ограничения будут действовать на работу торговых центров и спортивных залов, которые обязаны сократить количество работающего персонала и посетителей.
В университетах Каталонии временно прекращены очные занятия, а также спортивные мероприятия.
За минувшие сутки в Каталонии выявили 1,2 тыс. новых случаев коронавируса, 111 человек госпитализированы, 14 человек скончались.
В Испании за время пандемии зарегистрировано около 925 тыс. случаев заболевания COVID-19, в стране при этом проведено более 14,5 млн тестов на коронавирус.
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