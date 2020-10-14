В Белоруссии за сутки выявлено 597 новых случаев заражения коронавирусом, 5 пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 14 октября зарегистрирован 85 тыс. 121 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 597 случаев против 526 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 911 пациентов (на 13 октября - 906) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что на 14 октября выздоровели и выписаны 78 тыс. 218 пациентов (на 13 октября - 77 тыс. 797), у которых ранее был подтвержден коронавирус. Таким образом, прирост за сутки составил 221 человек.

Всего проведено 2 млн. 118 тыс. 816 тестов (на 13 октября - 2 млн. 95 тыс. 917 тестов).