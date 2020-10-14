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СНГ 14.10.2020 17:01

В Белоруссии за сутки выявлено 597 новых случаев заражения коронавирусом, 5 пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 14 октября зарегистрирован 85 тыс. 121 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 597 случаев против 526 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 911 пациентов (на 13 октября - 906) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что на 14 октября выздоровели и выписаны 78 тыс. 218 пациентов (на 13 октября - 77 тыс. 797), у которых ранее был подтвержден коронавирус. Таким образом, прирост за сутки составил 221 человек.

Всего проведено 2 млн. 118 тыс. 816 тестов (на 13 октября - 2 млн. 95 тыс. 917 тестов).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]