Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 14.10.2020 17:04

ВС Азербайджана уничтожили 3 ОТРК «Эльбрус» в Армении, нацеленных на азербайджанские города

ВС Азербайджана уничтожили 3 ОТРК «Эльбрус» («SCUD») на территории Армении во избежание попадания ракет на территорию Азербайджана, в том числе Баку, заявил начальник Генштаба ВВС генерал-майор Икрам Алиев.

«Подразделения ВС Азербайджана уничтожили 14 октября в 01:00 два, а в 08:30 один, в целом, три Оперативно-тактических ракетных комплекса «Эльбрус» в Армении, приведенных в положение боевой готовности и нацеленных на города и районы Азербайджана», сказал Алиев на брифинге в среду.

По его словам, эти баллистические ракеты имеют дальность в 300 км. «Если бы комплексы подтянули поближе к линии фронта, то ракеты могли попасть на территорию Баку. Неизвестно к каким последствиям это привело бы», - отметил.

Алиев также подчеркнул, что согласно разведданным спецслужб Азербайджана, в Нагорном Карабахе такого вооружения нет. «Но оно есть у 71-го ракетного полка, военная часть которой расположена в Степанаване в Армении», - добавил он.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что 14 октября около 01:00 было замечено, что со стороны Республики Армения в приграничной зоне с оккупированным Кельбаджарским районом Азербайджана были размещены на стартовой позиции несколько систем оперативно-тактических баллистических ракет. Ракетные комплексы в этом районе были нацелены на гражданское население и инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана. Азербайджанская армия приняла превентивные меры, чтобы предотвратить повторение еще одного военного преступления, совершенного Арменией в Гяндже 11 октября, в результате приведенные в состояние готовности к стрельбе оперативно-тактические ракетные комплексы были обезврежены.

14 октября около 8:36 было замечено, что со стороны Республики Армения в приграничной зоне с оккупированным Кельбаджарским районом Азербайджана была размещена на стартовой позиции очередная оперативно-тактическая баллистическая ракета. Азербайджанская армия точным ударом вывела из строя эту легитимную военную цель и тем самым, не допустила атак по мирному азербайджанскому населению.

В целом, ВС Армении с 27 сентября обстреливают города и гражданскую инфраструктуру Азербайджана, находящиеся вдалеке от зоны боевых действий в Карабахе.

Как сообщалось ранее, армянские военные в ночь на 11 октября нанесли ракетный удар по Гяндже (второй по величине город Азербайджана). Ракета SCUD попала в многоквартирный жилой дом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем твиттере написал, что ракетный удар был нанесен с территории Армении (г.Варденис - ИФ). Власти Азербайджана ранее заявляли, что будут уничтожать легитимные военные цели на территории Армении, с которых ведется обстрел мирного азербайджанского населения.

Жертвами ракетного обстрела в Гяндже стали 10 человек, более 30 ранены.

В связи с ракетным ударом по Гяндже возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, включая проведение теракта, военное преступление.

х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, АТАКА, ПЛАНЫ


Похожие новости


Военная атака Армении на Азербайджан напоминает нападение гитлеровской Германии на СССР – российский историк Число азербайджанских военных, погибших при отражении армянской атаки, увеличилось до 3 – Минобороны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]