ВС Азербайджана уничтожили 3 ОТРК «Эльбрус» в Армении, нацеленных на азербайджанские города

ВС Азербайджана уничтожили 3 ОТРК «Эльбрус» («SCUD») на территории Армении во избежание попадания ракет на территорию Азербайджана, в том числе Баку, заявил начальник Генштаба ВВС генерал-майор Икрам Алиев.
«Подразделения ВС Азербайджана уничтожили 14 октября в 01:00 два, а в 08:30 один, в целом, три Оперативно-тактических ракетных комплекса «Эльбрус» в Армении, приведенных в положение боевой готовности и нацеленных на города и районы Азербайджана», сказал Алиев на брифинге в среду.
По его словам, эти баллистические ракеты имеют дальность в 300 км. «Если бы комплексы подтянули поближе к линии фронта, то ракеты могли попасть на территорию Баку. Неизвестно к каким последствиям это привело бы», - отметил.
Алиев также подчеркнул, что согласно разведданным спецслужб Азербайджана, в Нагорном Карабахе такого вооружения нет. «Но оно есть у 71-го ракетного полка, военная часть которой расположена в Степанаване в Армении», - добавил он.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что 14 октября около 01:00 было замечено, что со стороны Республики Армения в приграничной зоне с оккупированным Кельбаджарским районом Азербайджана были размещены на стартовой позиции несколько систем оперативно-тактических баллистических ракет. Ракетные комплексы в этом районе были нацелены на гражданское население и инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана. Азербайджанская армия приняла превентивные меры, чтобы предотвратить повторение еще одного военного преступления, совершенного Арменией в Гяндже 11 октября, в результате приведенные в состояние готовности к стрельбе оперативно-тактические ракетные комплексы были обезврежены.
14 октября около 8:36 было замечено, что со стороны Республики Армения в приграничной зоне с оккупированным Кельбаджарским районом Азербайджана была размещена на стартовой позиции очередная оперативно-тактическая баллистическая ракета. Азербайджанская армия точным ударом вывела из строя эту легитимную военную цель и тем самым, не допустила атак по мирному азербайджанскому населению.
В целом, ВС Армении с 27 сентября обстреливают города и гражданскую инфраструктуру Азербайджана, находящиеся вдалеке от зоны боевых действий в Карабахе.
Как сообщалось ранее, армянские военные в ночь на 11 октября нанесли ракетный удар по Гяндже (второй по величине город Азербайджана). Ракета SCUD попала в многоквартирный жилой дом.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем твиттере написал, что ракетный удар был нанесен с территории Армении (г.Варденис - ИФ). Власти Азербайджана ранее заявляли, что будут уничтожать легитимные военные цели на территории Армении, с которых ведется обстрел мирного азербайджанского населения.
Жертвами ракетного обстрела в Гяндже стали 10 человек, более 30 ранены.
В связи с ракетным ударом по Гяндже возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, включая проведение теракта, военное преступление.
х.Насирзаде
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