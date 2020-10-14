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Макроэкономика 14.10.2020 17:06

Население Азербайджана в январе-сентябре сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,6%

Население Азербайджана приобрело в январе-сентябре 2020 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 28 млрд 54,9 млн манатов, что на 1,6% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 15 млрд 121,4 млн манатов (спад по сравнению с январем-сентябрем 2019 года на 3,1%), непродовольственных товаров – 12 млрд 933,5 млн манатов (спад на 6,3%).

По данным комитета, за отчетный период 48,8% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 5,1% - на напитки и табачные изделия, 15,7% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,7% - электроприборы и мебель, 5,3% - автомобильное топливо, 1,8% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,8% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 16,8% - прочую непродовольственную продукцию.

За отчетный период 23% потребительских товаров продано торговыми предприятиями, 51,9% - частными предпринимателями и 25,1% - на рынках и ярмарках. По сравнению с январем-сентябрем 2019 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 8% для предприятий и для частных предпринимателей - на 2,9%, на рынках и ярмарках - сократился на 16%.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-сентябре 2020 года составили 168,5 манат, на покупку непродовольственных товаров – 144,1 манат.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПОТРЕБИТЕЛИ, РАСХОДЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]