Президент Киргизии ведет переговоры о своей отставке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проводит с премьер-министром Садыром Жапаровым переговоры о своей отставке, сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

"Да, проводят переговоры", - сказала Стамалиева "Интерфаксу" в среду.

" Премьер-министр Жапаров озвучил, чтобы президент Жээнбеков ушел в отставку сегодня. Переговоры продолжаются", - уточнила она.

В Киргизии после парламентских выборов 4 октября начался политический кризис. Недовольные результатами голосования партии выступили против итогов выборов, в Бишкеке митинги переросли в беспорядки.

В ночь на 6 октября протестующим удалось захватить здание парламента, где находится офис президента Киргизии, а также освободить из заключения нескольких лидеров оппозиции, в том числе основателя оппозиционной партии "Мекенчил" (Патриот) Жапарова.

6 октября Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги парламентских выборов. Согласно закону, парламентские выборы должны быть назначены ЦИК республики до 6 ноября и проведены в двухмесячный срок.

Парламент Киргизии в среду утвердил Жапарова в должности премьер-министра страны. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Жапарова, а также состав, программу и структуру правительства во главе с ним. Президент Жээнбеков подписал указ о его назначении.

Ранее в среду Жапаров заявил, что "отставка президента Киргизии - это требование народа, сегодня я пойду к президенту и мы решим этот вопрос". "Сегодня мы проведем переговоры с президентом Киргизии Жээнбековым. Я продолжу настаивать на его отставке, о чем он ранее заявлял. Какое он примет решение, я не знаю", - добавил Жапаров.

В минувшую пятницу Жээнбеков заявлял, что готов уйти в отставку после стабилизации ситуации в стране.