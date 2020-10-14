Президент Киргизии ведет переговоры о своей отставке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проводит с премьер-министром Садыром Жапаровым переговоры о своей отставке, сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.
"Да, проводят переговоры", - сказала Стамалиева "Интерфаксу" в среду.
" Премьер-министр Жапаров озвучил, чтобы президент Жээнбеков ушел в отставку сегодня. Переговоры продолжаются", - уточнила она.
В Киргизии после парламентских выборов 4 октября начался политический кризис. Недовольные результатами голосования партии выступили против итогов выборов, в Бишкеке митинги переросли в беспорядки.
В ночь на 6 октября протестующим удалось захватить здание парламента, где находится офис президента Киргизии, а также освободить из заключения нескольких лидеров оппозиции, в том числе основателя оппозиционной партии "Мекенчил" (Патриот) Жапарова.
6 октября Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги парламентских выборов. Согласно закону, парламентские выборы должны быть назначены ЦИК республики до 6 ноября и проведены в двухмесячный срок.
Парламент Киргизии в среду утвердил Жапарова в должности премьер-министра страны. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Жапарова, а также состав, программу и структуру правительства во главе с ним. Президент Жээнбеков подписал указ о его назначении.
Ранее в среду Жапаров заявил, что "отставка президента Киргизии - это требование народа, сегодня я пойду к президенту и мы решим этот вопрос". "Сегодня мы проведем переговоры с президентом Киргизии Жээнбековым. Я продолжу настаивать на его отставке, о чем он ранее заявлял. Какое он примет решение, я не знаю", - добавил Жапаров.
В минувшую пятницу Жээнбеков заявлял, что готов уйти в отставку после стабилизации ситуации в стране.
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