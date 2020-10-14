Эрдоган призвал посредников по Карабаху решить конфликт в пользу Азербайджана

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ не решают карабахский вопрос, а отвлекают внимание от его урегулирования, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«США, Франция и Россия применяют тактику отвлечения внимания. Разве могут обсуждения длиться 30 лет? Иными словами: «Сели, поговорили, разошлись». Они всегда так делали, все 30 лет. Если в мире есть права человека, демократия, если на вас в течение 30 лет возложена задача по решению этого вопроса, то следует не отвлекать внимание, а в короткие сроки завершить эти обсуждения, и вернуть оккупированные территории их владельцу (Азербайджану – ИФ)»¸- сказал Эрдоган в среду.

Он подчеркнул, что есть факт оккупации территорий Азербайджана со стороны Арменией. В связи с этим Эрдоган призвал МГ ОБСЕ решить вопрос в пользу Баку. «Пусть они (армянские ВС – ИФ) вернутся обратно на свои земли, делают там, все что захотят. Почему вы не говорите о поддержке, которую сопредседатели оказывают Армении? Столько оружия поступает из России, столько же много поступает из Франции. Почему вы молчите об этом?», - сказал он.

По словам Эрдогана, бездействие МГ ОБСЕ привело к нынешней ситуации.

Турецкий лидер также подчеркнул, что Турция «рядом с братским Азербайджаном для оказания всяческой поддержки и готова оказать ее снова».

Н.Аббасова