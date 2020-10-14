Баку не принимает нейтралитета стран в вопросе ракетных обстрелов населенных пунктов Азербайджана – помощник I вице-президента

Отсутствие адекватной международной реакции на ракетный обстрел Гянджи побуждает Армению наносить новые удары по мирным городам Азербайджана, заявил помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.

«Отсутствие реакции создает у Армении иллюзию безнаказанности и побуждает ее на новые удары по мирным густонаселенным городам Азербайджана», - сказал Амирбеков на брифинге в среду,- передает агентство «Интерфакс-Азербайджан»

По его словам, Азербайджан не понимает и не принимает нейтральной позиции ряда стран в вопросе обстрела мирных городов, находящихся вдали от зоны боевых действий.

«Армения совершила военное преступление в Гяндже. Это варварский шаг - преднамеренно целиться по городам, далеким от зоны боевых действий. Мы не понимаем и не принимаем нейтралитета в данном вопросе. Для нас это означает поддержку Армении», - сказал Амирбеков.

Как сообщалось ранее, армянские военные в ночь на 11 октября нанесли ракетный удар по Гяндже (второй по величине город Азербайджана). Ракета SCUD попала в многоквартирный жилой дом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем твиттере написал, что ракетный удар был нанесен с территории Армении (г.Варденис - ИФ). Власти Азербайджана ранее заявляли, что будут уничтожать легитимные военные цели на территории Армении, с которых ведется обстрел мирного азербайджанского населения.

Жертвами ракетного обстрела в Гяндже стали 10 человек, более 30 ранены.

В связи с ракетным ударом по Гяндже возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, включая проведение теракта, военное преступление.

А.Мамедов