Баку не принимает нейтралитета стран в вопросе ракетных обстрелов населенных пунктов Азербайджана – помощник I вице-президента

Отсутствие адекватной международной реакции на ракетный обстрел Гянджи побуждает Армению наносить новые удары по мирным городам Азербайджана, заявил помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.
«Отсутствие реакции создает у Армении иллюзию безнаказанности и побуждает ее на новые удары по мирным густонаселенным городам Азербайджана», - сказал Амирбеков на брифинге в среду,- передает агентство «Интерфакс-Азербайджан»
По его словам, Азербайджан не понимает и не принимает нейтральной позиции ряда стран в вопросе обстрела мирных городов, находящихся вдали от зоны боевых действий.
«Армения совершила военное преступление в Гяндже. Это варварский шаг - преднамеренно целиться по городам, далеким от зоны боевых действий. Мы не понимаем и не принимаем нейтралитета в данном вопросе. Для нас это означает поддержку Армении», - сказал Амирбеков.
Как сообщалось ранее, армянские военные в ночь на 11 октября нанесли ракетный удар по Гяндже (второй по величине город Азербайджана). Ракета SCUD попала в многоквартирный жилой дом.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем твиттере написал, что ракетный удар был нанесен с территории Армении (г.Варденис - ИФ). Власти Азербайджана ранее заявляли, что будут уничтожать легитимные военные цели на территории Армении, с которых ведется обстрел мирного азербайджанского населения.
Жертвами ракетного обстрела в Гяндже стали 10 человек, более 30 ранены.
В связи с ракетным ударом по Гяндже возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, включая проведение теракта, военное преступление.
А.Мамедов
Население Азербайджана в январе-сентябре сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,6%
ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн» завершила 2019г с прибылью в размере свыше 2 млн манатов
Обсуждение мировых рынков нефти остается в повестке контактов между Путиным и саудовским руководством - Песков
В мире число заболевших коронавирусом к зиме будет нарастать - глава Института Роберта Коха
В Азербайджане за сутки выявлено 369 новых случаев COVID-19
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $417,8
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Пентагон проведет в 2021 году два новых испытания гиперзвукового оружия
Президент Киргизии ведет переговоры о своей отставке
В Белоруссии за сутки выявлено 597 новых случаев заражения коронавирусом, 5 пациентов скончались
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
AccessBank дал старт проекту по повышению грамотности гражданской обороны в прифронтовых филиалах
Полковник Вагиф Даргяхлы: «Сбитый» Арменией азербайджанский БПЛА оказался «кукурузником»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по обновлению корпоративного сайта банка
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике