Минобороны Азербайджана опровергает факт ранения 14 летнего армянского подростка с помощью беспилотника

Минобороны Азербайджана опровергает ложное утверждение о ранении 14 летнего армянского подростка с помощью БПЛА.
«Армения продолжает распространять ложную информацию среди населения всеми возможными и невозможными способами. Следующая дезинформация заключается в том, что безымянный 14-летний подросток был ранен в результате якобы нанесенного Азербайджаном удара беспилотником», - отмечается в сообщении.
Оборонное ведомство отметило, что ударные беспилотники на вооружении азербайджанской армии применяются только против военной техники вооруженных сил Армении, временно дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана.
«Мы повторяем, что, в отличие от вооруженных сил Армении, азербайджанская армия не использует оружие против мирных жителей, особенно детей, женщин и стариков», - отмечает Минобороны.
Х.Насирзаде
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