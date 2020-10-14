Минобороны Азербайджана опровергает факт ранения 14 летнего армянского подростка с помощью беспилотника

Минобороны Азербайджана опровергает ложное утверждение о ранении 14 летнего армянского подростка с помощью БПЛА.

«Армения продолжает распространять ложную информацию среди населения всеми возможными и невозможными способами. Следующая дезинформация заключается в том, что безымянный 14-летний подросток был ранен в результате якобы нанесенного Азербайджаном удара беспилотником», - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство отметило, что ударные беспилотники на вооружении азербайджанской армии применяются только против военной техники вооруженных сил Армении, временно дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана.

«Мы повторяем, что, в отличие от вооруженных сил Армении, азербайджанская армия не использует оружие против мирных жителей, особенно детей, женщин и стариков», - отмечает Минобороны.

Х.Насирзаде