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Карабахский конфликт 14.10.2020 18:08

Минобороны Азербайджана опровергает факт ранения 14 летнего армянского подростка с помощью беспилотника

Минобороны Азербайджана опровергает ложное утверждение о ранении 14 летнего армянского подростка с помощью БПЛА.

«Армения продолжает распространять ложную информацию среди населения всеми возможными и невозможными способами. Следующая дезинформация заключается в том, что безымянный 14-летний подросток был ранен в результате якобы нанесенного Азербайджаном удара беспилотником», - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство отметило, что ударные беспилотники на вооружении азербайджанской армии применяются только против военной техники вооруженных сил Армении, временно дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана.

«Мы повторяем, что, в отличие от вооруженных сил Армении, азербайджанская армия не использует оружие против мирных жителей, особенно детей, женщин и стариков», - отмечает Минобороны.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]