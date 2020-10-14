Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана и опровергает информации об оказании военной помощи Армении

Посольство Ирана в Баку опровергает информацию об оказании военной помощи Армении и поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

«Информация о том что Иран подверг огню азербайджанские позиции, а также направил самолет из иранского города Кашан в Карабах и оказание военной помощи является ложью и не соответствует действительности», - говорится в заявлении посольства.

«Недоброжелатели азербайджанского и иранского народов, используя медийные механизмы, пытаются обмануть общественность и скрыть истину. В последние дни высокопоставленные официальные лица Ирана, в частности советник по международным вопросам Верховного правителя Ирана Али Акбар Вилаяти и генерал Корпуса стражей исламской революции выступили в поддержку Азербайджана, тем самым выявили распространяемую ложь», -отмечается в заявлении.

«Еще раз подчеркиваем, что дружба Ирана и Азербайджана вечная и никто не сможет ее нарушить. Иран будет и далее поддерживать Азербайджан в освобождении ее территорий и в борьбе с терроризмом», - говорится в заявлении.

Б.Рустамбеков