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ТЭК 14.10.2020 19:50

Вторая волна COVID-19 замедляет рост спроса на нефть, но МЭА сохраняет прогноз на 2020г в 91,7 млн б/с

Мировой спрос на нефть вырос на 3,4 млн баррелей в сутки в месячном исчислении в июле, поскольку ограничения, введенные из-за коронавируса, ослабли, а летние каникулы в северном полушарии способствовали росту спроса на транспортное топливо, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете.

"Однако вторая волна случаев заболевания COVID-19 и новые ограничения на передвижение в настоящее время замедляют рост спроса. Наш прогноз на 2020 год остается неизменным на уровне 91,7 млн б/с, что на 8,4 млн б/с меньше, чем в 2019 году. Наш прогноз на 2021 год также в значительной степени не изменился и составляет 97,2 млн б/с, что означает прирост на 5,5 млн б/с по сравнению с 2020 годом", - отмечает агентство.

МЭА отмечает, что данные за сентябрь на момент подготовки отчета остаются скудными, но первые признаки указывают на более высокую мобильность работы в Европе и Северной Америке и значительное увеличение спроса в Индии после окончания сезона дождей и из-за ослабления ограничений в связи с коронавирусом. В то же время летний бум на отпускные поездки в северном полушарии прекратился, в то время как рост новых случаев заболевания COVID-19 в некоторых частях Америки и Европы привел к введению новых ограничений на передвижение. Кроме того, восстановление пассажирских рейсов замедлилось, поскольку правительства сохранили ограничения на поездки.

В связи с этим МЭА ожидает, что спрос на нефть в сентябре вырастет всего на 350 тыс. б/с, что является наименьшим таким приростом с мая, причем львиная доля прироста приходится на одну страну - Индию.

Прогноз по спросу на 2021 год был сохранен на уровне 97,2 млн б/с.

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Тэги: МИР, МЭА, НЕФТЬ, СПРОС


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