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Дальнее зарубежье 14.10.2020 20:35

Вашингтон вновь призывает Москву к сотрудничеству с расследованием по делу Навального

Госсекретарь США Майк Помпео в среду в очередной раз призвал Россию к полномасштабному сотрудничеству с международным сообществом по расследованию ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Мы снова призываем Россию к полноценному сотрудничеству в рамках расследования международного сообщества по нападению с использованием химического нервнопаралитического вещества на Алексея Навального", - заявил Помпео, выступая в госдепартаменте.

Ранее США, а также ЕС и другие европейские страны неоднократно обвиняли Россию в применении в отношении оппозиционера отравляющего препарата группы "Новичок" и призывали РФ к ответу.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

В ОЗХО в свою очередь подтвердили, что политик был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", отметив при этом, что она не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. "Этот ингибитор холинэстеразы не занесен в приложение о химических веществах конвенции", - говорится в заявлении.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.

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Тэги: США, РОССИЯ, НАВАЛЬНЫЙ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]