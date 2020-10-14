Помпео надеется на заключение договоренностей с РФ по контролю за вооружениями

Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что надеется на заключение договоренностей с Москвой по контролю над вооружениями, основанных на результатах последних раундов переговоров делегаций.
"Мы приветствуем возможность заключения соглашения, основываясь на договоренностях, которые были достигнуты в течение двух последних недель относительно того, каким является диапазон возможностей для продления СНВ-3", - сказал Помпео на брифинге в Госдепартаменте.
"Я надеюсь, что русские найдут способ согласиться с итогом, который, как думаю, находится в их наивысших интересах и в наших наивысших интересах", - подчеркнул госсекретарь.
Помпео также выразил надежду на то, что к переговорам присоединиться и Китай.
"Мы надеемся, что Коммунистическая партия Китая также оценит, что эта кропотливая работа над снижением риска, над выводом всего мира из нестабильности от всех этих опасных вооружений - это тот путь, которым решают вопросы развитые страны, и присоединятся к нам в этом обсуждении", - заявил Помпео.
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли накануне заявил, что США и Россия достигли принципиального согласия по продлению договора СНВ-3. При этом Биллингсли подчеркнул, что Вашингтон согласен на время продлить СНВ-3 при условии, что Россия ограничит или заморозит свой ядерный арсенал. По его словам, США готовы пойти на аналогичные шаги.
Представитель российской делегации замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь назвал неприемлемым для Москвы предложение США о заморозке тактических вооружений РФ в рамках ядерной сделки.
Он заявил "Интерфаксу", что США выдают желаемое за действительное, говоря о достижении "принципиального" соглашения с РФ по ДСНВ.
"Вашингтон выдает желаемое за действительное. Им надо внимательно изучать два российских документа, которые у них на руках. Там все сказано", - сказал замминистра в ответ на просьбу агентства прокомментировать соответствующее заявление Биллингсли.
6 октября в Хельсинки состоялся очередной раунд консультаций между РФ и США по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - Биллингсли.
По итогам встречи Биллингсли сообщил о "важном прогрессе" в переговорах с РФ по вопросам двустороннего российско-американского взаимодействия в сфере контроля над вооружениями.
СНВ-3 - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Его действие завершится 5 февраля 2021 года. Эксперты считают, что Россия и США еще могут договориться о его продлении на пять лет.
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