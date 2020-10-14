Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в среду обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подробно обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договорённость о котором была достигнута 10 октября в Москве. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент России выразил серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона.
"Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", - говорится в сообщении.
Президенты также обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.
"При обмене мнениями по сирийской и ливийской проблематике отмечен эффективный характер координации России и Турции на этих направлениях, которая способствует стабилизации обстановки и продвижению на политико-дипломатическом треке", - говорится в сообщении.
Кроме того, рассмотрен ряд вопросов двустороннего сотрудничества.
"Отфиксирована обоюдная заинтересованность во взаимодействии по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая кооперацию в области разработки и производства вакцин. Будут даны соответствующие указания профильным ведомствам", - отмечается в сообщении.
"Условлено также о поддержании дальнейших регулярных контактов по дипломатическим и военным каналам", - говорится в сообщении.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
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