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Карабахский конфликт 14.10.2020 21:01

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в среду обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договорённость о котором была достигнута 10 октября в Москве. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент России выразил серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона.

"Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", - говорится в сообщении.

Президенты также обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

"При обмене мнениями по сирийской и ливийской проблематике отмечен эффективный характер координации России и Турции на этих направлениях, которая способствует стабилизации обстановки и продвижению на политико-дипломатическом треке", - говорится в сообщении.

Кроме того, рассмотрен ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

"Отфиксирована обоюдная заинтересованность во взаимодействии по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая кооперацию в области разработки и производства вакцин. Будут даны соответствующие указания профильным ведомствам", - отмечается в сообщении.

"Условлено также о поддержании дальнейших регулярных контактов по дипломатическим и военным каналам", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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