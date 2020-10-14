Эрдоган Путину: Турция предлагает свой вариант урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Анкара выступает за окончательное решение конфликта в Карабахе, заявил президент Турции Реджер Тайип Эрдоган.
"Армения вызвала новый кризис, совершив новые атаки на азербайджанские территории, пытаясь закрепить оккупацию, которая длится почти 30 лет. Турция выступает за окончательное урегулирование проблемы Нагорного Карабаха при необходимости в рамках своего членства в МГ ОБСЕ или же в рамках двухсторонних отношений", - заявил Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в среду, сообщают турецкие СМИ.
Н.Аббасова
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