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Карабахский конфликт 14.10.2020 21:38

Эрдоган Путину: Турция предлагает свой вариант урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Анкара выступает за окончательное решение конфликта в Карабахе, заявил президент Турции Реджер Тайип Эрдоган.

"Армения вызвала новый кризис, совершив новые атаки на азербайджанские территории, пытаясь закрепить оккупацию, которая длится почти 30 лет. Турция выступает за окончательное урегулирование проблемы Нагорного Карабаха при необходимости в рамках своего членства в МГ ОБСЕ или же в рамках двухсторонних отношений", - заявил Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в среду, сообщают турецкие СМИ.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]