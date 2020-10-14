Армения признала гибель 555 военных в боях с Азербайджаном в Карабахе

Армянская сторона сообщила еще о 23 погибших военнослужащих в боях с Азербайджаном в зоне карабахского конфликта.
Всего, по уточненным данным, с начала боевых действий 27 сентября армянская сторона признала гибель 555 военнослужащих
ConocoPhillips ведет переговоры о покупке Concho Resources
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Странам BRICS необходимо координировать позиции в энергосотрудничестве - Новак
В мире число заболевших коронавирусом к зиме будет нарастать - глава Института Роберта Коха
В Азербайджане за сутки выявлено 369 новых случаев COVID-19
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $417,8
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
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Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
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Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
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Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
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