Около 1 тыс. сторонников премьера Киргизии вновь вышли на митинг в ожидании отставки президента

Сторонники премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова в четверг собираются недалеко от государственной резиденции "Ала-Арча" в ожидании итогов переговоров об отставке киргизского президента Сооронбая Жээнбекова.
Как передает корреспондент "Интерфакса", около 1 тыс. человек собрались у гостиницы "Иссык-Куль", расположенной примерно в полутора километрах от резиденции.
Они скандируют имя премьера "Садыр, Садыр" и заявляют, что будут ожидать, чем закончатся переговоры об отставке главы государства, которые второй день ведет команда премьера.
Очевидцы сообщают, что недалеко от резиденции находятся военные и сотрудники правоохранительных органов.
Воинские подразделения были стянуты в Бишкек 9 октября, после того, как глава государства ввел в столице режим чрезвычайного положения.
Переговоры об отставке президента Киргизии начались в среду, после того, как Жапаров был назначен премьер-министром.
Премьер пообещал, что будет добиваться отставки президента Жээнбекова, что "является требованием народа".
Впервые лозунги об отставке прозвучали на митингах в начале минувшей недели, когда недовольные итогами парламентских выборов политические парии выступили против результатов голосования. Лидеры партий "Чон Казат" (Великий поход), "Республика" и "Ыйман нуру" (Луч веры), участвовавших в протестах, вошли в новое правительство.
В свою очередь пресс-служба президента заявила в минувшую среду, что Жээнбеков готов покинуть пост, но уйдет только после новых парламентских выборов, которые еще не назначены, так как сейчас "это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству".
По данным пресс-службы 14 октября в переговорах об отставке президента Киргизии принимали участие руководитель аппарата президента Досалы Эсеналиев, советник президента Мурат Шайымкулов, заведующий отделом внешней политики Данияр Сыдыков и пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.
По данным СМИ в четверг к ним могут подключится экс-президент Роза Отунбаева и экс-спикер парламента Омурбек Текебаев.
Со стороны премьера в переговорах участвовали депутаты парламента Талант Мамытов, Курманкул Зулушев, а также экс-депутат Камчыбек Ташиев.
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