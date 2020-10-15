В Европе фиксируют рекорды по заболеваемости COVID-19 и ужесточают ограничения

В ряде стран Европы прирост новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 достиг рекордных показателей, сообщают в четверг европейские СМИ.
В частности, в Германии за сутки выявили 6,6 тыс. случаев COVID-19. Это самый большой прирост в стране с начала пандемии коронавируса. Рекордно высокий показатель новых случаев коронавируса зарегистрирован и в Чехии, где за сутки заболели 9,5 тыс. человек.
На фоне подобной ситуации с коронавирусом некоторые европейские страны возвращают ограничения. Так, например, Португалия с четверга запрещает собрания с участием более пяти человек. В стране также повысили штраф для компаний, которые не выполняют меры безопасности, с 5 тыс. евро до 10 тыс. евро.
В Нидерландах вступают в силу ограничения, касающиеся в том числе продажи алкоголя и обязательного ношения масок.
В Каталонии с четверга на 15 дней закрывают все бары и рестораны. Спортивным залам, кинотеатрам и театрам разрешено осуществлять свою деятельность на более чем на 50%, магазинам и рынкам - не более чем на 30%.
Между тем, в ряде стран Азии ситуация становится все менее напряженной. В Южной Корее, например, за сутки выявлено лишь 110 новых случаев коронавируса.
Однако в Индии число подтвержденных случаев COVID-19 за все время пандемии превысило 7,3 млн. Ежедневный прирост новых случаев в этой стране считается самым высоким в мире. Ожидается, что в ближайшие недели Индия опередит США и займет первое место в мире по количество случаев коронавируса. Несмотря на это, с четверга в Индии после более чем полугодового перерыва возобновили работу кинотеатры. При входе проверяют наличие маски и измеряют температуру.
Согласно данным Worldometers, с начала вспышки COVID-19 в мире подтверждено 38,7 млн случаев заражения, более 1 млн человек скончались.
Число раненых мирных жителей в Азербайджане в результате армянских обстрелов увеличилось до 218 – Генпрокуратура
Удар по церкви в Шуше могли нанести и армяне – президент Азербайджана
ВС Армении обстреляли Агдамский район Азербайджана, двое раненых
AzerGold планирует в 2021г чеканку новой партии золотых и серебряных слитков и монет
COVID-19 выявлен у 54 сотрудников ЛУКОЙЛа в Перми, часть персонала снова переводят на "удаленку"
LUKOIL-Azerbaijan отбирает компанию для охраны объектов в Азербайджане
В парижском регионе и еще восьми городах Франции с субботы вводится ночной комендантский час - Макрон
В мире число заболевших коронавирусом к зиме будет нарастать - глава Института Роберта Коха
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Фуада Гейдарова и Абульфата Магеремова
AccessBank дал старт проекту по повышению грамотности гражданской обороны в прифронтовых филиалах
Полковник Вагиф Даргяхлы: «Сбитый» Арменией азербайджанский БПЛА оказался «кукурузником»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике