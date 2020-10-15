ВС Армении обстреляли Агдамский район Азербайджана, двое раненых

В результате интенсивного обстрела вооруженными силами Армении Агдамского района Азербайджана ранения получили два мирных жителя, сообщает Генеральная прокуратура.

«В утренние часы 15 октября ВС Армении подвергли Агдамский район Азербайджана интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу. В результате обстрела два мирных жителя села Биринджи Бахарлы - Велиев Шахсувар (1969 года рождения) и Мусаев Логман (1979 года рождения( получили ранения различной степени тяжести. Раненые размещены в больнице», - говорится в сообщении.

Кроме того, нанесен серьезный урон жилым зданиям.

Б.Рустамбеков