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Карабахский конфликт 15.10.2020 10:40

ВС Армении обстреляли Агдамский район Азербайджана, двое раненых

В результате интенсивного обстрела вооруженными силами Армении Агдамского района Азербайджана ранения получили два мирных жителя, сообщает Генеральная прокуратура.

«В утренние часы 15 октября ВС Армении подвергли Агдамский район Азербайджана интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу. В результате обстрела два мирных жителя села Биринджи Бахарлы - Велиев Шахсувар (1969 года рождения) и Мусаев Логман (1979 года рождения( получили ранения различной степени тяжести. Раненые размещены в больнице», - говорится в сообщении.

Кроме того, нанесен серьезный урон жилым зданиям.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, РАНЕНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]