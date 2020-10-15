В Киргизии назначен новый секретарь Совбеза республики

Бывший руководитель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Кенешбек Дуйшебаев указом президента Сооронбая Жээнбекова назначен секретарём Совета безопасности страны, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.
Дуйшебаев в начале 2010-х годов возглавлял Госкомитет национальной безопасности Киргизии, до этого работал на руководящих должностях в системе МВД республики.
Занимавший ранее пост секретаря Совбеза Киргизии Дамир Сагынбаев был уволен со своего поста 10 октября на фоне политического кризиса в стране.
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