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СНГ 15.10.2020 12:00

В Киргизии назначен новый секретарь Совбеза республики

Бывший руководитель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Кенешбек Дуйшебаев указом президента Сооронбая Жээнбекова назначен секретарём Совета безопасности страны, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

Дуйшебаев в начале 2010-х годов возглавлял Госкомитет национальной безопасности Киргизии, до этого работал на руководящих должностях в системе МВД республики.

Занимавший ранее пост секретаря Совбеза Киргизии Дамир Сагынбаев был уволен со своего поста 10 октября на фоне политического кризиса в стране.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, СОВБЕЗ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]