В Армении более 1,3 тыс. новых случаев COVID-19, семь пациентов скончались

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 1371 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 59 тыс. 995, сообщает в четверг единый информационный центр республики.
Накануне сообщалось о 1058 новых больных за сутки.
По данным центра, скончались еще семь пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 357. "Из них 1046 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 311 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса 47 тыс. 119 человек (+406 за сутки).
За сутки в Армении проведено 3 тыс. 957 тестирований на коронавирус. Минздрав страны в связи с ростом числа заражений призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические меры.
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