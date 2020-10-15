В Грузии за сутки 919 заражений COVID-19, скончались четыре человека

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 919 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 14 тыс. 440, сообщает в четверг грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 680 новых больных за сутки.

По данным ведомства, число жертв COVID-19 в Грузии достигло 113 человек, за минувшие сутки скончались еще четыре человека.

В режиме карантина находятся 5 тыс. 792 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 человек, в специализированных гостиницах лечатся 1 тыс. 42 человека. Выздоровели 7 тыс. 367 человек.