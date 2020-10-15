Удар по церкви в Шуше могли нанести и армяне – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что удар по церкви в Шуше могли нанести и армянские военные.
«Мы в настоящее время изучаем этот вопрос. Мы не уверены в том, что произошло. У нас есть подозрения в том, что это могли совершить специально и сами армяне», - сказал Алиев в интервью французскому телеканалу France 24.
По его словам, даже если удар был совершен азербайджанскими военными, это произошло по ошибке. «У нас нет никаких исторических или религиозных целей», - добавил он.
Алиев вновь опроверг информацию о том, что на азербайджанской стороне воюют наемники из Сирии. «Боевые действия ведутся более двух недель, и ни одна страна не представила нам каких-либо доказательств о наличии наемников. В них у нас нет необходимости, наша армия состоит из более 100 тыс. военнослужащих», - подчеркнул президент Азербайджана.
Р.Ахмедов
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