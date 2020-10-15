Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Фуада Гейдарова и Абульфата Магеремова

В рамках традиционного онлайн B2G FORUM, организованного Caspian Energy Club совместно с начальником Государственной службы трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Фуадом Гейдаровым и начальником отдела политики труда министерства Абульфатом Магеремовым, были обсуждены вопросы и предложения руководителей и представителей местных и зарубежных компаний в период коронавирусной пандемии COVID-19.

Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев.Мероприятие началось с минуты молчания в память шехидов павших в боях за территориальную целостность Азербайджана.

Приветствуя участников онлайн B2G Forum, который длился более 2 часов, начальник Государственной службы трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Фуад Гейдаров сказал,- «Хотя около 80% из 900 тысяч работников государственного сектора не выходило на работу в период карантина, их заработная плата была выплачена. По частному сектору предотвращен риск безработицы 760 тыс. человек. В частном секторе оказана государственная поддержка 600 тысячам человек, работающих в сферах, пострадавших от пандемии.

Наряду с сохранением занятости в текущем году, одним из положительных социально-экономических моментов было то, что темпы роста, особенно в трудовых договорах, продолжались даже в период пандемии, и что большая часть этого роста охватывала частный сектор.

Добавлю, что в текущем году в подсистеме “Уведомление о трудовом договоре” централизованной электронной информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения количество уведомлений о трудовых договорах, введенных частным сектором, увеличилось до 120 тыс. (19%). Фонд заработной платы вырос на 8% (в том числе по государственному сектору - на 3,5%, по частному сектору - на 13 %). В то же время это демонстрирует важную роль предпринимателей в ускорении перехода от неформальной занятости к формальной занятости в стране, в связи с чем на них возлагают большие ожидания в этой области.

В реформах, проводимых в период пандемии, особое значение придается сотрудничеству с предпринимателями, основанному на социальном диалоге и этот фактор важен для достижения целей развития рынка труда в целом».

Дале в своем выступлении начальник политики труда Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Абульфат Магеремов отметиль,- Разработан проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики». Этот проект включает в себя как международный опыт, так и местный опыт, устранение пробелов в законодательстве, уточнение диспозитивных, императивных норм и правил. Проект также обсуждался в трехсторонней комиссии по социальным и экономическим вопросам в Азербайджанской Республике. Наряду с рядом вопросов, в проекте рассматривается внесение в Трудовой кодекс таких понятий как “дистанционная (удаленная) работа”, «телеработа - форма выполнения трудовых функций на дому на основе телекоммуникационных средств» и в связи с этим рассматривается также вопрос регулирования других статей.

В сферах, деятельность которых не допускается в период борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19), работодателям рекомендовано организовать трудовую деятельность в форме “дистанционной (удаленной) работы” или “телеработы” .

При призыве работников на военные сборы или военную службу в связи с военной обстановкой, в трудовом кодексе и других законодательных актах относительно обеспечения сотрудников предусмотрен ряд норм, соблюдение которых со стороны работодателей имеет важное значение”.

Затем Ф.Гейдаров и А.Магеремов ответили на вопросы участников онлайн B2G Forum и выслушал их предложения.

Председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев выразил благодарность начальнику Государственной службы трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Фуаду Гейдарову и Абульфату Магеремову за открытый и искренний диалог.

Тельман Алиев предложил создать постоянную двустороннюю рабочую группу совместно с Государственной службой трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и отметил, что двусторонняя рабочая группа позволяет регулярно обсуждать с государственной службой актуальные вопросы, предложения и проблемы, и предоставлять решения в оперативной порядке.

По словам Тельмана Алиева, Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и в Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.



В заключение мероприятия председатель Caspian Energy Club Тельман Алиев попросил членов клуба и предпринимателей оказать поддержку путем перечисления средств Фонду Помощи Вооруженным Силам, а также по мере возможности оказать финансовую поддержку семьям шехидов, сражающихся солдат и офицеров.

Обращаясь к компаниям, Т.Алиев еще раз подчеркнул что «руководители, каждый сотрудник и представитель всех зарубежных партнеров и партнерских компаний должны получать объективную и достоверную информацию о борьбе, которую ведет Азербайджан за территориальную целостность, о карабахском конфликте, об оккупированных и освобожденных от оккупации землях. Мы должны донести до мира азербайджанские истины».