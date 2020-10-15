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СНГ 15.10.2020 11:41

В России 13,7 тыс. новых случаев COVID-19, 286 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 13 тыс. 754 новых случая, умерли за сутки 286 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 13 тыс. 754 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3427 (24,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост в четверг ниже данных среды, когда за сутки был выявлен 14 тыс. 231 случай.

Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых выявлений увеличилось с 5 тысяч до 10 тысяч к началу октября, и за две недели выросло до 14 тыс. случаев.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 3 тыс. 942, но это иже показателя среды, превысившего четыре тысячи.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 1 тыс. 953 человек были выписаны по выздоровлению, 57 скончались.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 354 тыс. 163 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 23 тыс. 491 человек. Количество выписанных за весь период составило 1 млн 048 тыс. 097 человек, в том числе 8 тыс. 392 были выписаны за последние сутки, говорится в сообщении оперштаба.

Количество выписанных за сутки превышает предыдущие показатели, в среду по выздоровлению были выписаны 7 тыс. 920 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]