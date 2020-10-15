Президент Киргизии Жээнбеков подал в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков написал заявление о сложении полномочий.

"Заявление об отставке подписано президентом", - сообщили в пресс-службе главы государства в четверг.

Переговоры об отставке президента Киргизии начались 14 октября, после того, как Садыр Жапаров был назначен премьер-министром республики. Премьер пообещал, что будет добиваться отставки президента Жээнбекова, что "является требованием народа".

В свою очередь пресс-служба президента 14 октября заявляла, что Жээнбеков готов покинуть пост, но уйдет только после новых парламентских выборов, которые еще не назначены, так как сейчас "это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству".

Впервые призывы к отставке президента прозвучали на митингах в начале минувшей недели, когда недовольные итогами парламентских выборов политические парии выступили против результатов голосования. Лидеры партий "Чон Казат" (Великий поход), "Республика" и "Ыйман нуру" (Луч веры), участвовавших в протестах, вошли в новое правительство.