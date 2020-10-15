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СНГ 15.10.2020 12:06

Президент Киргизии Жээнбеков подал в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков написал заявление о сложении полномочий.

"Заявление об отставке подписано президентом", - сообщили в пресс-службе главы государства в четверг.

Переговоры об отставке президента Киргизии начались 14 октября, после того, как Садыр Жапаров был назначен премьер-министром республики. Премьер пообещал, что будет добиваться отставки президента Жээнбекова, что "является требованием народа".

В свою очередь пресс-служба президента 14 октября заявляла, что Жээнбеков готов покинуть пост, но уйдет только после новых парламентских выборов, которые еще не назначены, так как сейчас "это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству".

Впервые призывы к отставке президента прозвучали на митингах в начале минувшей недели, когда недовольные итогами парламентских выборов политические парии выступили против результатов голосования. Лидеры партий "Чон Казат" (Великий поход), "Республика" и "Ыйман нуру" (Луч веры), участвовавших в протестах, вошли в новое правительство.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]