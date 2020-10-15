Число раненых мирных жителей в Азербайджане в результате армянских обстрелов увеличилось до 218 – Генпрокуратура

С 27 сентября в результате интенсивных ракетно-артиллерийских обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны ВС Армении погибли 43 мирных жителя, 218 ранены, сообщает Генпрокуратура.
«В ходе интенсивного обстрела ВС Армении городов и районов Азербайджана с 27 сентября по 15 октября (на 12:00) погибли 43 мирных жителя, число раненных - 218, количество домов пришедших в непригодность - 1,592 тыс., количество многоквартирных домов пришедших в непригодность - 79, количество поврежденных гражданских объектов – 290», - отмечается в сообщении.
Согласно информации, в настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в боевых условиях.
Ранее сообщалось о 206 раненных в результате обстрелов.
Б.Рустамбеков
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