Счетная палата сочла ожидания Минэкономразвития заниженными в части цен на нефть и завышенными - в демографии

Счетная палата подвергла критике ряд предпосылок, из которых исходит макропрогноз Минэкономразвития на предстоящую трехлетку (входит в пакет документов, вносимых правительством в комплекте с проектом бюджета на 2021-2023 гг). Так, прогнозы ведомства по ценам на нефть контрольный орган счел излишне пессимистичными, а вот демографические оценки, напротив, слишком оптимистичными: не учтен возможный эффект коронавируса.

Заключение на проект бюджета коллегия СП утвердила 13 октября.

В макропрогнозе на 2021-2023 гг заложена предпосылка о том, что добыча нефти будет соответствовать текущим условиям сделки ОПЕК+, а с мая 2022 года ограничения будут полностью сняты, отмечается в документе, опубликованном Счетной палатой. Ожидается, что цена на нефть марки Urals до конца 2020 года сохранится в среднем на уровне $44,5 за баррель и по итогам года составит $41,8 за баррель, а к 2023 году вырастет до $47,5 за баррель. "Несмотря на то, что в целом прогнозная тенденция цены на нефть к росту соответствует текущим значениям форвардных контрактов и прогнозам финансовых организаций, значения нефтяных цен в прогнозе 2021 - 2023 представляются заниженными", - отмечено в заключении.

По оценке Счетной палаты, прогнозный уровень цен на нефть марки Urals занижен и диапазон $50-55 больше соответствует заложенным в прогноз предпосылкам в отношении сделки ОПЕК+ и ожиданиям по восстановлению мировой экономики.

Относительно низкие цены на нефть в прогнозе компенсируются ослабленным обменным курсом рубля, отмечает СП. По итогам 2020 года курс доллара к рублю в соответствии с базовым вариантом среднесрочного прогноза может составить 71,2 руб./$1, в 2021 - 2023 гг прогнозируется дальнейшее ослабление рубля до 72,4-73,8 руб./$1. "Более того, ослабление курса рубля продолжается даже при росте цен на нефть и физического объема импорта (в диапазоне от 4,3% до 5,1% в 2021 - 2023 гг), что представляется маловероятным и требует дополнительного обоснования", - говорится в заключении.

УДАР ВИРУСА ПО ДЕМОГРАФИИ

В среднесрочный прогноз заложен высокий сценарий демографического прогноза, предусматривающий сокращение численности населения с 146,7 млн человек в 2020 году до 146,4 млн человек в 2023 году, отмечает СП. "Для реализации данного сценария необходим перелом тенденции нарастания естественной убыли населения, наблюдаемой в течение последних лет. Показатель 2020 года согласно высокому варианту демографического прогноза продолжит эту динамику: убыль населения составит 346,2 тыс. человек (по состоянию на конец июля с начала года убыль составила 316,3 тыс. человек). При этом последствия пандемии, по предварительным данным, учтены только в среднем и низком вариантах демографического прогноза", - сказано в документе.

Таким образом, опасается Счетная палата, заложенные в среднесрочный прогноз демографические показатели могут оказаться завышенными. "В текущих условиях было бы целесообразнее использовать в расчетах вариант демографического прогноза, учитывающий возможные последствия пандемии", - заключил контрольный орган.