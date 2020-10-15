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СНГ 15.10.2020 16:28

Парламент Киргизии рассмотрит вопрос об отставке Жээнбекова с поста президента 16 октября

Жогорку кенеш (парламент) Киргизии на внеочередном заседании в пятницу рассмотрит вопрос об отставке Сооронбая Жээнбекова с поста президента страны, сообщает пресс-служба законодательного органа в четверг.

"В пятницу в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке состоится внеочередное заседание парламента. На повестке дня - отставка президента. Полномочия президента Киргизии, после отставки Жээнбекова, переходят спикеру парламента", - говорится в сообщении.

Жээнбеков ранее в четверг заявил о сложении с себя полномочий президента Киргизии.

13 октября депутаты парламента Киргизии избрали новым спикером Каната Исаева, который возглавляет проправительственную фракцию "Кыргызстан". Кандидатура Исаева была выдвинута коалицией парламентского большинства и поддержана большинством голосов в ходе тайного голосования.

Отставки президента ранее требовал новый премьер-министр Садыр Жапаров и его сторонники, которые в четверг на митинге возле госрезиденции "Ала-Арча" в Бишкеке выдвинули новое требование - распустить действующий созыв парламента.

Впервые лозунги об отставке президента Киргизии прозвучали на митингах в начале прошлой недели, когда недовольные итогами парламентских выборов политические парии выступили против результатов голосования. Лидеры трех протестующих партий: "Чон Казат" (Великий поход), "Республика" и "Ыйман нуру" (Луч веры) вошли в новое правительство.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]