Парламент Киргизии рассмотрит вопрос об отставке Жээнбекова с поста президента 16 октября

Жогорку кенеш (парламент) Киргизии на внеочередном заседании в пятницу рассмотрит вопрос об отставке Сооронбая Жээнбекова с поста президента страны, сообщает пресс-служба законодательного органа в четверг.
"В пятницу в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке состоится внеочередное заседание парламента. На повестке дня - отставка президента. Полномочия президента Киргизии, после отставки Жээнбекова, переходят спикеру парламента", - говорится в сообщении.
Жээнбеков ранее в четверг заявил о сложении с себя полномочий президента Киргизии.
13 октября депутаты парламента Киргизии избрали новым спикером Каната Исаева, который возглавляет проправительственную фракцию "Кыргызстан". Кандидатура Исаева была выдвинута коалицией парламентского большинства и поддержана большинством голосов в ходе тайного голосования.
Отставки президента ранее требовал новый премьер-министр Садыр Жапаров и его сторонники, которые в четверг на митинге возле госрезиденции "Ала-Арча" в Бишкеке выдвинули новое требование - распустить действующий созыв парламента.
Впервые лозунги об отставке президента Киргизии прозвучали на митингах в начале прошлой недели, когда недовольные итогами парламентских выборов политические парии выступили против результатов голосования. Лидеры трех протестующих партий: "Чон Казат" (Великий поход), "Республика" и "Ыйман нуру" (Луч веры) вошли в новое правительство.
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