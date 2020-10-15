И.о. президента Киргизии может стать премьер Жапаров в случае отказа от должности спикера парламента

Спикер парламента Киргизии Канат Исаев может отказаться от исполнения полномочий президента, так как у депутатов истекает срок полномочий, следует из сообщений местных средств массовой информации.

"Я не имею морального права занимать эту должность (и.о. президента), поскольку срок полномочий (парламента) шестого созыва истекает", - сказал Исаев в четверг, чьи слова приводит киргизское агентство 24.kg.

При этом Исаев не дал конкретного ответа на вопрос, откажется ли он от исполнения обязанностей президента.

По Конституции Киргизии полномочия парламента нынешнего созыва истекают в конце октября.

16 октября парламент Киргизии проведет внеочередное заседание, где рассмотрит вопрос об отставке Сооронбая Жээнбекова с поста президента. Парламентская пресс-служба уточнила, что полномочия президента Киргизии в случае отставки Жээнбекова переходят спикеру парламента.

Если Исаев откажется от исполнения обязанностей главы Киргизии, полномочия президента перейдут премьер-министру Садыру Жапарову.

В четверг Киргизии на фоне продолжающихся с 5 октября в Бишкеке митингов Жээнбеков заявил об отставке, чтобы избежать эскалации напряженности и кровопролития. Отставки президента требовал новый премьер-министр Жапаров, а также экс-президент Алмазбек Атамбаев, который был осужден за коррупцию.

Впервые лозунги об отставке Жээнбекова прозвучали на митингах в начале прошлой недели, когда недовольные итогами парламентских выборов политические парии выступили против результатов голосования. Впоследствии итоги парламентских выборов были аннулированы.

Теперь сторонники Жапарова требуют отставки спикера Исаева, на которого будет возложено исполнение обязанностей главы государства, и заявляют о необходимости роспуска парламента.