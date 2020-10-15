На британской стратегической подлодке произошла вспышка COVID-19 после посещения базы ВМС США

Более 30 членов экипажа британской подводной лодки атомного ракетного базирования (ПЛАРБ) HMS Vigilant (S30) заразились коронавирусом после посещения субмариной американской базы стратегических подлодок в Кингс-Бэй (штат Джорджия), сообщил Военно-морской институт Соединенных Штатов (USNI).
Экипаж подлодки состоит из 134 подводников.
По словам представителя ВМС США, в ходе пребывания в Соединенных Штатах британские подводники нарушали правила изоляции, действующие для экипажей стратегических подводных лодок. В частности, некоторые из них совершили поездки на пляжи во Флориду, которая находится в 300 км от базы.
HMS Vigilant является одной из четырех ПЛАРБ, которыми располагает британский Королевский ВМФ в качестве стратегических ядерных сил сдерживания.
В то время, как ядерные боеголовки для них хранятся в Соединенном Королевстве, британские и американские подлодки пользуются общим хранилищем единых для стратегических субмарин обеих сторон баллистических ракет Trident II D5, которое находится на базе Кингс-Бэй. Ракеты загружаются там на подлодки, а затем они направляются в военно-морской арсенал королевского флота в Кулпорте (Шотландия), где хранятся ядерные боеголовки.
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАН В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОВОДИТ НА СЕВЕРЕ И ЮГЕ КАРАБАХА - АЛИЕВ
ВС АЗЕРБАЙДЖАНА ОСВОБОДИЛИ ОТ ОККУПАЦИИ БОЛЕЕ 40 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В КАРАБАХЕ, КОНТРОЛИРУЕМ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЫСОТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ - АЛИЕВ
Министерство обороны Азербайджана: «Армяне распространяют в социальных сетях фейковые видео, не имеющие отношения к азербайджанскому солдату»
АИКГФ предоставил гарантии по кредитам для МСП на сумму около 145 млн манатов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР на приобретение рекламных промо продукций
Федун назначен ответственным в ЛУКОЙЛе по вопросам климатических изменений
В Азербайджане за сутки впервые за 3 месяца выявлено более 500 новых случаев COVID-19
ВОЗ встревожена ростом заболеваемости COVID-19 в Европе
ГАТ отбирает проектировщика для строительства объектов общепита в Абшеронском и Бинагадинском районах
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Фуада Гейдарова и Абульфата Магеремова
AccessBank дал старт проекту по повышению грамотности гражданской обороны в прифронтовых филиалах
Полковник Вагиф Даргяхлы: «Сбитый» Арменией азербайджанский БПЛА оказался «кукурузником»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение