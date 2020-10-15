На британской стратегической подлодке произошла вспышка COVID-19 после посещения базы ВМС США

Более 30 членов экипажа британской подводной лодки атомного ракетного базирования (ПЛАРБ) HMS Vigilant (S30) заразились коронавирусом после посещения субмариной американской базы стратегических подлодок в Кингс-Бэй (штат Джорджия), сообщил Военно-морской институт Соединенных Штатов (USNI).

Экипаж подлодки состоит из 134 подводников.

По словам представителя ВМС США, в ходе пребывания в Соединенных Штатах британские подводники нарушали правила изоляции, действующие для экипажей стратегических подводных лодок. В частности, некоторые из них совершили поездки на пляжи во Флориду, которая находится в 300 км от базы.

HMS Vigilant является одной из четырех ПЛАРБ, которыми располагает британский Королевский ВМФ в качестве стратегических ядерных сил сдерживания.

В то время, как ядерные боеголовки для них хранятся в Соединенном Королевстве, британские и американские подлодки пользуются общим хранилищем единых для стратегических субмарин обеих сторон баллистических ракет Trident II D5, которое находится на базе Кингс-Бэй. Ракеты загружаются там на подлодки, а затем они направляются в военно-морской арсенал королевского флота в Кулпорте (Шотландия), где хранятся ядерные боеголовки.