Счетная палата ждет падения ВВП РФ в 2020г на 4,2-4,8% при официальном прогнозе 3,9%, рост всего на 2,2% в 2021г

Официальный макропрогноз излишне оптимистично оценивает динамику ВВП РФ как в провальном из-за пандемии 2020 году, так и в восстановительном 2021 году, предупреждает Счетная палата.

"Сейчас мы видим, что вторая волна пандемии - реальность, вторая волна не была заложена в прогноз, и поэтому мы ожидаем, что и мировая экономика может немножко притормозить, в связи с этим сокращение ВВП России в текущем году, на наш взгляд, будет больше 4 %", - сообщил глава контрольного органа Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Госдумы в четверг.

"Это будет падение в этом году от 4,2% до 4,8% - в этом интервале", - сказал Кудрин.

По его словам, в ближайшее время Счетная палата опубликует свой новый прогноз, подготовленный совместно с экспертами.

"В целом можно предположить, что темпы роста экономики будут значительно скромнее и в следующем году. И если я говорил, что восстановительный рост может составить 3%, то по новому прогнозу, который мы сейчас делаем, он будет около 2,2%. Это достаточно такой консервативный, пессимистический прогноз. И около 2% в последующие годы - в 2022 и 2023 годах", - отметил Кудрин.

Прогноз Минэкономразвития предусматривает снижение ВВП РФ на 3,9% в 2020 году, рост на 3,3% в 2021 году, на 3,4% в 2022 году, на 3,0% в 2023 году.