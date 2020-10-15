Счетная палата ждет падения ВВП РФ в 2020г на 4,2-4,8% при официальном прогнозе 3,9%, рост всего на 2,2% в 2021г

Официальный макропрогноз излишне оптимистично оценивает динамику ВВП РФ как в провальном из-за пандемии 2020 году, так и в восстановительном 2021 году, предупреждает Счетная палата.
"Сейчас мы видим, что вторая волна пандемии - реальность, вторая волна не была заложена в прогноз, и поэтому мы ожидаем, что и мировая экономика может немножко притормозить, в связи с этим сокращение ВВП России в текущем году, на наш взгляд, будет больше 4 %", - сообщил глава контрольного органа Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Госдумы в четверг.
"Это будет падение в этом году от 4,2% до 4,8% - в этом интервале", - сказал Кудрин.
По его словам, в ближайшее время Счетная палата опубликует свой новый прогноз, подготовленный совместно с экспертами.
"В целом можно предположить, что темпы роста экономики будут значительно скромнее и в следующем году. И если я говорил, что восстановительный рост может составить 3%, то по новому прогнозу, который мы сейчас делаем, он будет около 2,2%. Это достаточно такой консервативный, пессимистический прогноз. И около 2% в последующие годы - в 2022 и 2023 годах", - отметил Кудрин.
Прогноз Минэкономразвития предусматривает снижение ВВП РФ на 3,9% в 2020 году, рост на 3,3% в 2021 году, на 3,4% в 2022 году, на 3,0% в 2023 году.
Турция обеспокоена обстрелами гражданского населения Азербайджана в зоне карабахского конфликта - Чавушоглу
Вмешательство Турции в конфликт в Карабахе только «подливает масло в огонь» – Помпео
В Азербайджане за сутки впервые за 3 месяца выявлено более 500 новых случаев COVID-19
ВОЗ встревожена ростом заболеваемости COVID-19 в Европе
ГАТ отбирает проектировщика для строительства объектов общепита в Абшеронском и Бинагадинском районах
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Помпео обвиняет Россию, Китай и Иран в попытках повлиять на выборы в США
Спецдокладчик ООН призывает подумать об ослаблении санкций против КНДР с учетом пандемии COVID-19
Рост боевой активности в Афганистане вызывает беспокойство Москвы - МИД РФ
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Фуада Гейдарова и Абульфата Магеремова
AccessBank дал старт проекту по повышению грамотности гражданской обороны в прифронтовых филиалах
Полковник Вагиф Даргяхлы: «Сбитый» Арменией азербайджанский БПЛА оказался «кукурузником»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение