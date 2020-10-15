В Азербайджане за сутки впервые за 3 месяца выявлено более 500 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 530 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 43 тыс. 280, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
В последний раз более 500 случаев заражения за сутки было зафиксировано 15 июля (559).
14 октября сообщалось о 369 случаях заражения,13 октября - 277 случая, 12 октября - 122 случая заражения, 11 октября - 233 случая, 10 октября - 230.
По данным ведомства, за сутки скончались еще 3 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 619.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 39 тыс. 671 человека (+101 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 2 тыс. 990 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8,054 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 201 тыс. 924 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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