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Здравоохранение 15.10.2020 15:12

В Азербайджане за сутки впервые за 3 месяца выявлено более 500 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 530 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 43 тыс. 280, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

В последний раз более 500 случаев заражения за сутки было зафиксировано 15 июля (559).

14 октября сообщалось о 369 случаях заражения,13 октября - 277 случая, 12 октября - 122 случая заражения, 11 октября - 233 случая, 10 октября - 230.

По данным ведомства, за сутки скончались еще 3 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 619.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 39 тыс. 671 человека (+101 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 2 тыс. 990 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8,054 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 201 тыс. 924 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]