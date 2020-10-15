В Белоруссии возбуждено более 400 уголовных дел за нарушение общественного порядка - генпрокурор

Более 400 уголовных дел возбуждено в Белоруссии за нарушение общественного порядка с 9 августа, сообщил генеральный прокурор страны Андрей Швед в четверг.

"Многие дела уже на стадии завершения предварительного расследования", - проинформировал Швед, которого цитирует госагентство БелТА.