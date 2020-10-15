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СНГ 15.10.2020 23:03

В Белоруссии возбуждено более 400 уголовных дел за нарушение общественного порядка - генпрокурор

Более 400 уголовных дел возбуждено в Белоруссии за нарушение общественного порядка с 9 августа, сообщил генеральный прокурор страны Андрей Швед в четверг.

"Многие дела уже на стадии завершения предварительного расследования", - проинформировал Швед, которого цитирует госагентство БелТА.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРОТЕСТЫ, ДЕЛА, ПРОКУРАТОРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]