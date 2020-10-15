Фуад Ахундов – СМИ Израиля: Армения – страна победившего нацизма, я вам это в любом суде докажу

Нынешнее плачевное состояние Армении связано с националистической политикой, а армянский народ является жертвой нацизма, считает заведующий сектором Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.

«Как это было у Ленина? "Самоопределение вплоть до отделения"(принятая в ноябре 1917 года Советом народных комиссаров "Декларацию прав народов России" - ИФ). Чтобы этого не произошло, в Конституцию СССР 1977 года была вписана статья о том, что границы между союзными республиками могут меняться только по взаимному соглашению. Армяне, грубо говоря, заявляют, что им на это наплевать. Все четыре резолюции СБ ООН требуют выведения войск из семи оккупированных районов Азербайджана, а Пашинян(премьер-министр Армении)говорит, что "для нас нет оккупированных территорий"», - сказал Ахундов в интервью израильскому агентству «Newsru.co.il».

Ахундов подчеркнул, что Азербайджан принял решение укреплять свою армию в ответ на отказ Армении освобождать оккупированные земли.

«То есть, весь мир требует от Еревана вывести войска, а Пашинян говорит, что оккупированных территорий нет. Значит, Азербайджан должен освобождать свои территории сам. Поэтому нам пришлось строить свою армию и укреплять сотрудничество в военной сфере с другими странами – не только с Израилем, но и с США, Россией, Чехией. Основным поставщиком оружия в Азербайджан является, конечно, Россия. Кстати, для борьбы с оккупацией мы имеем право просить о военной помощи другие страны, но мы этого не делаем, у нас совершенно самодостаточная, современная армия, и в ее модель никак не вписываются какие-то боевики на пикапах с пулеметами. Почему, кстати, Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не отозвал из России, Чехии, США? Потому что Израиль самый маленький?», - отметил завсектором.

Ахундов уверен в том, что нынешнее плачевное состояние Армении связано с националистической политикой, основоположником которой является Гарегин Нжде. «Армянский народ – действительно многострадальный народ, жертва нацизма. Но в центре Еревана стоит памятникГарегину Нжде, а это отпетый нацист. Не из тех, кто просто попали в окружение и стали коллаборационистами. Он основоположник идеологии цехакронизма(армянская националистическая идеология). Когда он стал проповедовать нацизм, в 30-е годы его выгнали из Америки, а Гитлер как раз сказал, чтобы ему нашли такого субчика, вот ему и нашли Нжде. Он еще до войны начал сотрудничать с немцами. Более того, в 2004 году была выпущена брошюра, где говорится "просим не путать это с итальянским фашизмом и немецким нацизмом, это армянский цехакронизм". Вы понимаете, с чем мы боремся? Про него был снят фильм с Чулпан Хаматовой, которая не понимала, в чем участвует. Чтобы понять, чем дорог Нжде Армении, достаточно цитаты из фильма: "Сколько нам осталось? Еще надо очистить 200 сел". У вас может создаться впечатление, что села надо очистить от каких-то захватчиков. От гитлеровцев, например. Но нет, он имел в виду мирное население. Просто шла этническая чистка», - отметил он.

По словам завсектором, существование моноэтнического государства как Армения на территории многонационального Кавказа невозможно. «Как можно в таком многонациональном регионе, как Кавказ… Вы знаете, что на Кавказе соседние села на разных языках говорят? Как в таком регионе могла появиться мононациональная Армения? Да еще в окружении четырех многонациональных государств – Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции. Плюс они (Армения - ИФ) оккупировали 20% территории Азербайджана и провели там этнические чистки. Это раковая опухоль. Армения – страна победившего нацизма, я вам это в любом суде докажу», - отметил Ахундов.

Он также отметил, что армяне пропагандируют историю с «геноцидом армян», при этом проживая в самой Турции.

«В Турции сейчас официально проживают 100 тысяч армян. А неофициально ездят на заработки еще 100 тысяч, но турецкое правительство закрывает на это глаза. При этом в Армении нет ни одного турка. О каком геноциде вы говорите? В Армении с 1918 по 1921 год азербайджанское население сократилось на 40%, об этом еще армянин Микоян писал. Вот где был настоящий геноцид. И мононациональная страна сегодня Армения, а не Турция», - отметил Ахундов.

Вместе с этим, Ахундов также добавил, что Армения за все годы с момента включения в Советсткий Союз изменила все азербайджанские топонимы на армянские, полностью изменив архитектуру.

«И еще один действительно уникальный факт про Армению. Я не знаю другой такой страны, которая бы поменяла бы все свои топонимы, без исключения. Это просто топонимическая чистка. Я современным энциклопедиям не верю, но вы возьмите любую советскую энциклопедию и найдите там любое наименование в Армении. Откуда взялся Степанакерт? Был такой Степан, бандит и большевик, который убивал азербайджанцев. А историческое название города – Ханкенди, "ханское село". Ереван до 1931 года был Эриванем. Вы знаете другую страну, где бы все без исключения топонимы были бы переименованы на свой лад? И еще про нацизм. В центре Еревана стоит еще один нацистский памятник – архитекторуАлександру Туманяну. Я сам по образованию инженер-строитель. Есть такой красивый тезис о том, что архитекторам памятники не ставят, потому что лучший памятник архитектору – это его строения. Бывают исключения. Например, памятники Синану в Стамбуле, но Синан руководил там самыми значительными проектами. А Таманян построил в Ереване всего три здания. А памятник ему воздвигли за то, что он является автором генерального плана развития Еревана. И этот план тоже уникален, потому что это единственный в мире план города, не предусматривающий сохранения исторического центра, а предусматривающий его разрушение. В центре Еревана была средневековая крепость, очень похожая на бакинскую. В итоге армяне переиначили все топонимы на армянский лад, разрушили всю азербайджанскую архитектуру и построили советскую. И стали выдавать албанскую архитектуру за армянскую. Сейчас в Армении есть армянские церкви, но до этого были только албанские», - отметил Ахундов.

Завсектором подчеркнул, что Армения смогла реализовать план Гитлера по этнической чистке страны. «Они сделали все, о чем мечтал Гитлер. Гитлер мечтал сделать мононациональную страну, но не смог. А они смогли. Гитлер мечтал разрушить красивые города – Москву, Краков, Париж, Прагу, но не смог. А они смогли. Гитлер хотел переиначить те же Москву и Петербург, но не смог. А они это сделали. Поэтому я и говорю, что армянский народ – это жертва армянского нацизма», - добавил Ахундов.

Х.Насирзаде