Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   14.10 WTI 41.04 0.84 Brent 43.32 0.87

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 15.10.2020 15:26

Федун назначен ответственным в ЛУКОЙЛе по вопросам климатических изменений

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" в рамках совершенствования системы управления вопросами, связанными с изменением климата, принял решение об изменении функционала и наименования Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию.

Как говорится в сообщении компании, комитет переименован в Комитет по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации, а соответствующие функции и задачи отражены в утвержденной новой редакции положения о комитете.

Кроме того, совет директоров определил вице-президента Леонида Федуна ответственным по вопросам изменения климата.

Ранее Федун говорил, что уже в 2020 году совет директоров компании планирует утвердить свою климатическую стратегию, целью которой является достижение к 2050 году нулевых карбоновых выбросов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]