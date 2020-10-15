Федун назначен ответственным в ЛУКОЙЛе по вопросам климатических изменений

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" в рамках совершенствования системы управления вопросами, связанными с изменением климата, принял решение об изменении функционала и наименования Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию.

Как говорится в сообщении компании, комитет переименован в Комитет по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации, а соответствующие функции и задачи отражены в утвержденной новой редакции положения о комитете.

Кроме того, совет директоров определил вице-президента Леонида Федуна ответственным по вопросам изменения климата.

Ранее Федун говорил, что уже в 2020 году совет директоров компании планирует утвердить свою климатическую стратегию, целью которой является достижение к 2050 году нулевых карбоновых выбросов.