ВС Армении открыли огонь по похоронной процессии в Тертере, трое убитых и пять раненых – Генпрокуратура Азербайджана

В результате обстрела ВС Армении по городскому кладбищу Тертер погибли три и ранены пять мирных жителя Азербайджана, сообщает Генпрокуратура.
Ранее помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в твиттере, что в результате армянского обстрела похоронной процессии погибли 3 человека, еще 3 ранены.
«В результате целенаправленной атаки на городское кладбище Тертер в четверг погибли три и ранены пять мирных жителя. Убиты Парвиз Оруджев, 1989 г. р., Васиф Рустамов, 1962 г.р., Шакир Заманов, 1988 г. р. Госпитализированы Физули Мамедов, Искендер Амиров, Эльсевар Аллахвердиев, Нофель Амиров и Рафаэль Газанфарли», - отмечает Генпрокуратура.
Ранее сообщалось, что с 27 сентября в результате интенсивных ракетно-артиллерийских обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны ВС Армении погибли 43 мирных жителя, 218 ранены.
Х.Насирзаде
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