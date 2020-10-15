ВС Армении открыли огонь по похоронной процессии в Тертере, трое убитых и пять раненых – Генпрокуратура Азербайджана

В результате обстрела ВС Армении по городскому кладбищу Тертер погибли три и ранены пять мирных жителя Азербайджана, сообщает Генпрокуратура.

Ранее помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в твиттере, что в результате армянского обстрела похоронной процессии погибли 3 человека, еще 3 ранены.

«В результате целенаправленной атаки на городское кладбище Тертер в четверг погибли три и ранены пять мирных жителя. Убиты Парвиз Оруджев, 1989 г. р., Васиф Рустамов, 1962 г.р., Шакир Заманов, 1988 г. р. Госпитализированы Физули Мамедов, Искендер Амиров, Эльсевар Аллахвердиев, Нофель Амиров и Рафаэль Газанфарли», - отмечает Генпрокуратура.

Ранее сообщалось, что с 27 сентября в результате интенсивных ракетно-артиллерийских обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны ВС Армении погибли 43 мирных жителя, 218 ранены.

Х.Насирзаде