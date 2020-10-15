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СНГ 15.10.2020 15:41

Президент Киргизии, заявивший об уходе в отставку, остается в стране - пресс-секретарь

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, заявивший ранее в четверг о сложении с себя полномочий главы государства, остается в стране, заявила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

"Да, он в стране", - сказала Стамалиева, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В четверг Жээнбеков заявил, что покидает президентский пост, чтобы не допустить кровопролития в стране.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - заявил Жээнбеков в четверг, чье заявление распространила пресс-служба.

Отставки президента ранее требовал новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров и его сторонники.

Впервые призывы к отставке президента прозвучали на митингах в начале минувшей недели, когда недовольные итогами парламентских выборов политические парии выступили против результатов голосования.

Переговоры об отставке президента Киргизии начались 14 октября, после того, как Садыр Жапаров был назначен премьер-министром республики. Премьер пообещал, что будет добиваться отставки президента Жээнбекова, что "является требованием народа".

В свою очередь пресс-служба президента 14 октября заявляла, что Жээнбеков готов покинуть пост, но уйдет только после новых парламентских выборов, которые еще не назначены, так как сейчас "это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству".

Эксперты в Киргизии полагали, что если решение, устраивающее все стороны, в четверг не будет найдено, то это усилит политический кризис в Киргизии и может привести к еще более серьезному противостоянию.

Жээнбеков был избран президентом Киргизии на выборах 14 октября 2017 года.

Теперь сторонники Жапарова требуют отставки спикера Каната Исаева, на которого по Конституции будет возложено исполнение обязанностей главы государства, а также они заявляют о необходимости роспуска парламента.

В случае роспуска парламент и.о. президента будет премьер-министр Жапаров.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СИТУАЦИЯ


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